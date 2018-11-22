«إيمج نيشن أبوظبي» تطرح «شباب شياب» اليوم في صالات السينما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المقرر عرض الفيلم الكوميدي المرتقب «شباب شياب»، الذي تقدمه شركة «إيمج نيشن أبوظبي»، اليوم في دور السينما بالإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عقب الإشادة التي حظي بها الفيلم أثناء عرضه الأول وسط كوكبة من النجوم في أتلانتس النخلة بدبي.

تدور قصة الفيلم، من إخراج ياسر الياسري، حول 4 أصدقاء من كبار السن يعيشون في دار للمسنين يلعب دورهم ممثلون بارزون من الخليج العربي وهم سعد الفرج ومرعي الحليان ومنصور الفيلي، إلى جانب النجم السوري سلوم حداد، وعندما يرث أحدهم ثروة كبيرة، يذهبون جميعاً في مغامرة مشوقة في دبي بتشجيع من طبيبتهم وممرضهم، الممثلة ليلى عبدالله والممثل فؤاد علي من الكويت.

قال ياسر الياسري: «يحتفي الفيلم باللحظات المفعمة بالبهجة والفرح في حياتنا، كما أن حالة الانسجام الرائعة والأداء الفكاهي بين الممثلين لاقت إشادة كبيرة بين أوساط الجماهير أينما تم عرضه».

وقال بن روس، رئيس قسم المحتوى في «إيمج نيشن أبوظبي»: «لاقى الفيلم ردود أفعال رائعة من الجماهير خلال عروضه الدولية والإقليمية، لا سيما وأن تذاكره بيعت بالكامل في المملكة العربية السعودية.