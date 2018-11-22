إعادة اعتماد الإمارات في مفاوضات إصلاح مجلس الأمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعادت ماريا فيرناندا إيسبينوزا غارسيز رئيسة الدورة ال 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأول، تعيين لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، رئيسة مشاركة للمفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن.

وأعلنت إيسبينوزا، إعادة تعيين السفيرة نسيبة، والرئيس المشارك الجديد السفير كريستيان براون الممثل الدائم للكسمبورج لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة الخاصة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند المتصل بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه.

وأعربت السفيرة لانا نسيبة، في تصريحات لها بهذه المناسبة عن تشرفها بقبول دعوة رئيسة الجمعية العامة لمواصلة المشاركة في رئاسة المفاوضات الحكومية الدولية، إلى جانب السفير براون، وقالت: «بما أن مجلس الأمن هو الهيئة الرئيسية المكلفة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، فإنه عادة ما يضطلع بدور حاسم في جهود المنظمة للتصدي للتحديات العالمية الحالية، وكثيراً ما ترتبط فعاليته بالنجاح والمصداقية الأوسع للأمم المتحدة ككل ومستقبل التعددية والنظام القائم على القواعد والقوانين».

وعبرت عن سرورها للعمل مع السفير إيمنادزه بصفته مسؤولاً عن هذه العملية الأخيرة، وأضافت: «نتطلع للمشاركة الإيجابية والمباشرة للدول الأعضاء في المفاوضات المقبلة، حيث نجتمع بشكل جماعي في هذه العملية المعقدة والحساسة والمهمة من الناحية الاستراتيجية».

وسبق لكل من السفيرة نسيبة وكاها إيمنادزه، المندوب الدائم لجورجيا لدى الأمم المتحدة، أن قادا المفاوضات خلال الدورة ال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأجريا عملية موثوقة وشفافة وشاملة وحواراً مفتوحاً وبناء فيها.

وقد أثنت المجموعات الإقليمية، على قيادتهما للمفاوضات المعقدة إلى الأمام والتزامهما بالعمل مع الدول الأعضاء، إلى جانب جهودهما خلال مفاوضات فترة الإصلاحات بمنظومة الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يواصل الرئيسان المشاركان، العمل مع الدول الأعضاء لتعزيز عملية المفاوضات الحكومية الدولية الحالية، بهدف التوصل إلى أوسع توافق ممكن في الآراء.

وتركز المفاوضات الحكومية الدولية منذ تأسيسها في العام 2008 على خمس قضايا رئيسية هي: فئات العضوية، ومسألة حق النقض، والتمثيل الإقليمي، وحجم مجلس الأمن الموسع وأساليب العمل، والعلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة.

تجدر الإشارة، إلى أن المفاوضات الحكومية الدولية حول مسألة إصلاح مجلس الأمن ستبدأ في أوائل عام 2019. (وام)