«صراع أشباح» في الأجواء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد سماء العالم صراعاً من نوع جديد بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، بعد طلعات تجريبية لثلاثة أنواع من طائرات «الشبح» الجديدة، التي باتت تمثل توازن رعب في السماء بين واشنطن وموسكو وبكين.

وكشفت روسيا، أول أمس الثلاثاء، عن طلعات تجريبية فوق سوريا لطائرتها الشبح «سوخوي سو-57»، بينما كشفت الصين عن طائرتها الشبح «جاي-20» خلال معرض الصين الدولي للطيران.

في حين بدأت الولايات المتحدة باستخدام طائراتها الشبح الجديدة «إف 35» في سبتمبر/ أيلول الماضي، لكنها اضطرت مؤخراً لوقف طلعاتها بعد تحطم أكثر من طائرة من هذا الطراز، قبل أن تعود ب«مسيرة الفيلة» في أول استعراض عسكري.

وتنتج طائرات الشبح من الجيل الخامس 3 دول فقط، ومن الواضح من متابعة سريعة للطائرات الشبح الثلاث أن كلاً منها تتفوق على الأخرى في مجالات، منها على سبيل المثال القدرة على التخفي، حيث تبدو «سو-57» الروسية الأقل قدرة على التخفي في حين أن «تشينجدو جاي-20» الصينية هي الأفضل.

وقالت «سكاي نيوز -عربية»: إن المقاربة بين الطائرات الثلاث لن تكون شاملة بالنظر إلى أن الدول المنتجة تحتفظ بكثير من الأمور، خصوصا التكنولوجية، في طائراتها الشبح تحت بند «السرية»، كما أنها لن تتضح ما لم تدخل الطائرات في ساحات القتال بالفعل.

«سو-57»

وبحسب الأداء الحركي المجرد (كينماتيك) يبدو أن الطائرة الروسية «سو-57»، إحدى طائرات الجيل الخامس، تتفوق في الأداء على الطائرة الصينية «جاي 20»، وتتميز «سو-57» بأنها ممتازة في المناورة الهجومية منخفضة السرعة ذات الزاوية الواسعة، وهي أكثر قدرة على المناورة من «إف-35» الأمريكية.

وتتمتع الطائرة الروسية أيضا بأداء رائع في السرعات الفائقة، وحتى بوجود قدرات صاروخية أعلى من الصوت على متنها. واعترف أحد القادة العسكريين الأمريكيين المتقاعدين حديثاً بأن «سو-57» تنافس من حيث المستوى طائرة «إف-22 رابتور»، وهي طائرة شبح أمريكية كانت دخلت الخدمة قبل 13 عاما، لكنها لا تستطيع منافسة «إف-35»، حسب رأيه.

ويبدو أن الروس فضلوا عدم التركيز كثيرا على خاصية الإخفاء في طائرات «سو 57»، التي تم إنتاج 6 طائرات منها حتى الآن، بخلاف الصينيين والأمريكيين.

وتصل سرعة الطائرة الروسية إلى 2600 كلم /في الساعة (أو 2.45 ماخ)، أما المدى فيتراوح بين 4000 و5500 كلم، في حين أن أقصى ارتفاع يصل إلى 20 كلم، ويمكنها الوصول إليه بسرعة صعود تصل إلى 350 متراً في الثانية.

وتم تسليح «سو-57» بمدفع رشاش 30 مم، في حين توجد فيها 10 حجرات داخلية، بالإضافة إلى 6 خارجية مخصصة لحمل صواريخ «فيمبل آر-73»و«آر-77».

«جاي-20»

خلال معرض الصين الدولي للطيران، الذي أقيم مؤخرا، استعرضت الصين لأول مرة مقاتلتها الشبح الجديدة «جاي-20»، وهي مسلحة بالصواريخ، وذلك بعد كثير من التكهنات والاتهامات بأنها تشبه من حيث التصميم على الأقل طائرة «إف-35»الأمريكية، في محاولة للتشكيك بأنها صينية الأصل.وبعد الكشف عن قدراتها التسليحية، وهي 4 صواريخ، بعضها بعيدة المدى، في حجرة داخل جسم الطائرة، وصاروخان على جانبي الطائرة، ويصل وزنها بعد الإقلاع إلى نحو 35 طنا، فإنها بدت منافسة أكبر للمقاتلة الشبح الأمريكية.

وتتميز الطائرة الصينية بحجمها الكبير، إذ يبلغ طولها 21 مترا، الأمر الذي يمنحها أفضلية حمل كمية أكبر من الوقود لزيادة مدى التحليق وتقليص الاعتماد على إعادة التعبئة بالوقود جواً. وهي مزودة بمحركين، مثلها في ذلك مثل «سو-57»، في حين أن «إف-35» الأمريكية ذات محرك واحد.

ومن نقاط التفوق للطائرة الصينية، التي يقودها طيار واحد، أن تقنية التخفي المستخدمة فيها تتفوق على نظيرتيها الروسية والأمريكية. وتصل سرعتها إلى 2700 كلم/ في الساعة، بينما يقدر المدى الأقصى لها بحوالي 4500 كيلومتر.

«إف-35»

تتميز طائرة «إف-35» الأمريكية بقدرتها الكبيرة على التخفي وتفادي أجهزة الرادار الأكثر تطورا، بالإضافة إلى قدرتها على المناورة.

ويصل طول الطائرة إلى 15 مترا، وبذلك تكون أقل حجما من نظيرتيها الصينية والروسية، غير أن التكنولوجيا العسكرية المستخدمة فيها تبدو أكثر تطورا في كثير من النواحي من «سو-»57 و«جاي-20». وتصل سرعتها إلى 2000 كيلومتر/ في الساعة، وقد تصل إلى 1.6 ماخ، وهي بذلك أقل سرعة من الطائرتين الصينية والروسية.

أما ترسانتها العسكرية فهي متنوعة، ويمكنها حمل مختلف الأسلحة، بما فيها قنابل موجهة بالليزر، وصواريخ جو-جو موجهة. ويوجد منها في الخدمة حوالي 156 طائرة موزعة على الجيوش الأمريكية، وقامت بأول طلعة هجومية في أفغانستان يوم 8 سبتمبر الماضي، لكن واحدة منها تحطمت، الأمر الذي دفع بعض الدول التي تمتلكها مثل أستراليا إلى إيقاف تشغيلها إلى حين استبيان الأسباب.

الميدان هو المحك

بصرف النظر عن كل المعلومات المستمدة أو التحليلات العسكرية، التي ترجح طائرة دون غيرها، فإن «الميدان» هو الفيصل في الحكم على الأفضل. وفي موقع «ناشونال إنترست»، قال الخبير الأمريكي في الشؤون العسكرية، دييف ماجومدار: إن الطائرات الروسية والصينية تتميز بخصائص أفضل، لكن «لا يمكن الحديث عن مقارنة دقيقة، إلا إذا رأينا كيف ستقاتل في المعارك الحقيقية».

لكن هل ستنهي هذه الطائرات الشبح الطائرات المقاتلة التقليدية أو طائرات الجيل الرابع؟

من الواضح أن هذا الأمر يبدو بعيد المنال، فهي ما زالت على خطوط الإنتاج، كما أن الجيوش في العالم ستستمر في استخدام طائرات الجيل الرابع على مدى العقود المقبلة.