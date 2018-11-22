كُتّاب خيالنا العلمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمدو لحبيب

شيئاً فشيئاً تزداد وتيرة الكتابة العربية في مجال ما يعرف بالخيال العلمي، وبشكل مطّرد تطل علينا روايات عديدة تتحدث عن الظواهر العلمية، وعن مخلوقات فضائية وأخرى فانتازية؛ لكن القارئ المتأمل لمعظم هذه الروايات سيسأل تلقائياً: هل مهمة كتابة رواية الخيال العلمي سهلة على كل من أراد، وهل الأمر مفتوح لكل من يستطيع تخيل أشياء غريبة ولا تحدث في الواقع، ومقدمة بصيغة المستقبليات؟.

أعتقد أن إجابة هذا السؤال تمر باستحضار أبرع من كتبوا في الخيال العلمي في العالم وتأمل ما كتبوه، وكيف أنه كان فعلاً تحقق بعد سنوات من كتابتهم له.

يعتبر البريطاني آرثر سي كلارك والذي توفي سنة 2008، عن عمر ناهز التسعين وبعد أن كتب مئة كتاب، أحد أهم كتّاب الخيال العلمي في العالم، وتعتبر كتاباته حالياً ضمن الأكثر مبيعاً .

لقد تنبأ كلارك منذ خمسين عاماً بالضبط في كتبه، بكل ما نعيشه الآن من تجليات وتطبيقات للتكنولوجيا وثورة الاتصالات الفائقة الذكاء، فتحدث في حينها عن مستقبل إنساني يأتي بعد تلك الفترة الزمنية، تكون فيه الاتصالات السلكية واللاسلكية منتشرة، وتجعل حياة الناس سهلة جداً بحيث يبدون وكأنهم «مع بعضهم أينما يكونون»، وتحدث كلارك أيضاً عن تطور الطب بفعل التكنولوجيا، بحيث يمكن إجراء عمليات جراحية دقيقة عن بُعد، وهو ما حدث بالفعل سنة 2001، حين أجريت عملية جراحية لمريض في فرنسا من طرف أطباء يوجدون في نيويورك، كما تنبأ كلارك بتطورات الذكاء الاصطناعي والتي تحدث اليوم حين قال: «لن يكون أكثر سكان العالم ذكاءً في المستقبل رجالاً أو قروداً، ستكون آلات، وفي نهاية المطاف سوف يتفوقون على صانعيهم في الذكاء».

ورغم أن تنبؤاته الروائية تلك، جلبت عليه كثيراً من السخرية في الأوساط العامة وفي الإعلام وغيره، إلاّ أنه نال تقديراً كبيراً من النخبة العلمية عن كتاباته تلك، حتى إنه صار يعتبر في تلك الأوساط بمثابة المفكر الرائد، وأصبح موضع استشارة بالنسبة لأعضاء المجتمع العلمي، كما عمل مع علماء أمريكيين للمساعدة على تصميم مركبة فضائية وساعد على تطوير الأقمار الصناعية لتطبيقات الأرصاد الجوية، كل ذلك وهو مجرد كاتب لرواية الخيال العلمي.

الآن بإمكاننا أن نتساءل من جديد، كيف يمكن أن يوجد من بيننا كاتب خيال علمي يستطيع الوصول إلى سبر أغوار تكنولوجيا الحاضر وتخيل شكل المستقبل القادم من خلال رواياته؟ أعتقد أن الأمر يتطلب أن يتحول كُتّابنا في هذا المجال، إلى قرّاء مخلصين ومُجِدِّين للتكنولوجيا الحالية وتطوراتها أولاً.

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