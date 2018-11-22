ميزة خفية في "آيفون" تتيح التنصت على الآخرين

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كتب - عاصم الأنصاري:

يتيح نظام التشغيل "آي أو إس 12" الاستفادة من سماعات "آير بود" في تكبير الصوت والإنصات إلى الكلام الخافت حتى وإن جرى النطق به عن بعد.

ووفق ما ذكر موقع "ماك وورد"، بفضل هذه الخدمة، يمكنك أن تسمع بسماعات "آير بود" إلى ما يقال على مقربة من جهاز "آيفون"، حتى وإن كان على بعد أمتار منك، في حين قد يستغل البعض هذه الخاصية في التنصت على الآخرين.

ويمكن اللجوء إلى هذه الخدمة في الأماكن، التي يكثر بها الضجيج مثل المطاعم، إذ يمكنك أن تحادث الشخص الذي يجلس أمامك بصوت واضح دون أن تضطر إلى إجهاد نفسك ولا إلى إجراء اتصال.

ولتشغيل هذه الخاصية، يحتاج المستخدم إلى توصيل السماعات بالجهاز عبر البلوتوث، وعندئذ سيصبح بإمكانه أن يحول الهاتف إلى ما يشبه جهازًا لالتقاط الصوت.

ويتم التشغيل عبر الدخول على الإعدادات والضغط على "مركز المراقبة" أو (CONTROL CENTER) لمستخدمي اللغة الإنجليزية، ثم الضغط على "COSTUMIZE CONTROL".

وبعد ذلك، يضغط المستخدم على رمز استماع يتخذ شكل الأذن، حتى يفعل خاصية "Live listen".