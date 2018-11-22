13 جريح جراء انفجار داخل منزل بمدينة بنغازي الليبية

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بنغازي — سبوتنيك. ووفقاً لصحيفة الوسط الليبية "ارتفعت حصيلة جرحى انفجار وقع بمنزل في منطقة السلماني الغربي بمدينة بنغازي، مساء اليوم الأربعاء، إلى 13 جريح بينهم أطفال وحالتان حرجتان، بحسب ما أفادت مسؤولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي".
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر محلية، أن "الانفجار الذي وقع بأحد منازل منطقة السلماني الغربي لا تزال أسبابه غير معروفة حتى الآن، فيما لم يصدر عن الجهات الأمنية في المدينة أية تصريحات بخصوص الحادث".
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