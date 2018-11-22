كرمان: جريمة "خاشقجي" يجب أن تشكل وعيًا بما فعلته السعودية باليمن

واشنطن/محمد بلال كنصاري/الخليج 365

قالت الناشطة اليمنية توكل كرمان، الأربعاء، إن جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، "ينبغي أن تشكل وعيًا عالميًا بشأن ما فعلته السعودية في بلادها".

جاء ذلك مقال لـ"كرمان"، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، تحت عنوان "كفى. أوقفوا حرب اليمن".

ووصفت الناشطة ما يجري في بلادها بأنها "حرب منسية"، تخوضها السعودية والإمارات وإيران بالوكالة.

وتابعت موضحة أن الرياض تتهم الأطراف الأخرى بالجرائم التي ترتكبها، مطالبة الولايات المتحدة والدول الأخرى بوقف بيع الأسلحة إليها وإلى أبو ظبي.

كما دعت كرمان الأمم المتحدة إلى تنظيم حملات جادة لإيقاف إمداد الحوثيين وجميع أطراف النزاع الأخرى بالسلاح.

وأكدت كرمان ضرورة تحميل السعودية والإمارات المسؤولية وجعلهم يدفعون ثمن الأضرار التي تسببوا بها في اليمن.

وأضافت: "ينبغي على الحوثيين أيضًا وقف موقفهم الهدام، وينبغي عدم السماح لهم بتلقي أسلحة من إيران".

واتهمت الناشطة الحوثيين بـ"التطرف" وارتكاب العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حذرت الأمم المتحدة من أن نحو 14 مليون يمني باتوا على حافة المجاعة، وسط تزايد الضغوط الدولية على جميع الأطراف لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات.