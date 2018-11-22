العراق: سنرفع صادرات نفط كركوك إلى 100 ألف برميل

بغداد / الخليج 365

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن بلاده سترفع صادرات النفط من محافظة كركوك (شمال) إلى ميناء جيهان التركي، من 60 ألف برميل إلى 100 ألف برميل يوميا.

جاء ذلك خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في العاصمة العراقية بغداد.

وأشار عبد المهدي إلى أن الثروة النفطية تشكل مصدرا مهما لميزانية الدولة العراقية.

وأوضح أنه تم البدء بتصدير نفط كركوك عبر إقليم شمال العراق، حيث سيتم رفعه من 60 ألفا إلى 100 ألف برميل يوميا.

وحول العلاقات بين الحكومة المركزية وإقليم شمال العراق، أشار عبد المهدي إلى أن مسعود بارزاني سيزور بغداد الخميس.

وبين أن العلاقات بين بغداد وأربيل جيدة، وأنهما يحاولان تحسينها بشكل أكبر.

وبخصوص 8 وزراء لم يتم تعيينهم لغاية الآن في التشكيلة الوزارية المكونة من 22 حقيبة، قال عبد المهدي "ليس لدينا فرصة في الانتظار أكثر لاستكمال التشكيلة الوزارية. سنذهب إلى البرلمان الأسبوع المقبل، لعرض المرشحين المتبقين في مجلس الوزراء".

وحول الهجمات الإرهابية التي يشنها تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد، أشار عبد المهدي إلى أن خلايا نائمة للتنظيم زادت هجماتها خلال الفترة الأخيرة، وأن القوات المسلحة تواصل عملياتها للقضاء عليها.