شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة سرية جديدة في «Gmail» تدمر «البيانات الحساسة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، عن ميزة سرية جديدة أضافها جوجل للبريد الإلكتروني “جيميل” تحت مسمى “الوضع السري”.

وقال الحمادي عبر “تويتر”: “أحياناً قد تحتاج أن ترسل بيانات سرية جداً بالبريد الإلكتروني، وتخاف أن يطلع أحد عليها أو تتسرب لشخص آخر”.

وتابع قائلاً: “لذلك Google أضافت ميزة مميزة جداً في Gmail اسمها “الوضع السري”، بحيث إذا أرسلت رسالة معينة فسوف يتم تدميرها بعد فترة أنت تحددها، ولا يسمح للشخص المستقبل أن يعيد إرسالها لأحد أبداً”.