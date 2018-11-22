شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تدهس عاملاً داخل ورشة صيانة سيارات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تعرض عامل في ورشة صيانة سيارات لحادث دهس داخل الورشة، بعد أن فقدت امرأة السيطرة على المركبة أثناء دخولها لإجراء الصيانة اللازمة.
ونشر حساب “طرق الرياض” فيديو يوضح الواقعة، ويظهر أنها وقعت داخل ورشة، ولم يسفر الحادث عن إصابات قوية للعامل، فيما لم يُذكر الحساب موقع الورشة.
ولم يتسن لـ «الخليج 365» التأكد من مكان وزمان المقطع المتداول.
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