شكرا لقرائتكم خبر عن مرور عسير يطيح بـ «مفحط» أبها وخميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - عسير:

تمكنت دوريات مرور منطقة عسير، من الإطاحة بشاب في العقد الثالث من عمره، يقوم بممارسة التفحيط بعدة شوارع بمدينتي أبها وخميس مشيط.

ورصدت دوريات البحث بمرور منطقة عسير، أثناء قيامها بمتابعة المركبات المخالفة بمدينة أبها، مركبة من نوع سوناتا موديل حديث، تمارس عملية التفحيط في عدة مواقع، وتم إيقافها وقائدها لتطبيق النظام بحقه.

وأضافت إدارة مرور المنطقة، أنه تمت إحالة مرتكب مخالفة التفحيط للهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات النظامية.