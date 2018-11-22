شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شاب ونجاة والده في سيول وادي «عبس» بعسير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - عسير: تُوفي شاب ونجا والده بعد أن جرف السيل مركبتهما التي يستقلانها بمركز عبس التابع لمحافظة المجاردة بعسير. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن سيول أحد الأودية بمركز عبس تسببت في وفاة شاب يبلغ من العمر 15 عاماً، بعد أن عثر عليه رجال الدفاع المدني تحت المركبة في الوادي، فيما نجا والده الذي كان معه في المركبة.

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شاب ونجاة والده في سيول وادي «عبس» بعسير (صور) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .