شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بشخص يدعي العلاج بـ «الطب البديل» في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم الأربعاء، من ضبط شخص يدّعي العلاج بالطب البديل دون ترخيص في الرياض.

وأوضحت الوزارة عبر “تويتر” أن الشخص المضبوط كان يروج لنفسه عبر برامج التواصل الاجتماعي، وأحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

وحثت الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على (937).