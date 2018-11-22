شكرا لقرائتكم خبر عن طلبت لقاءه بـ«الدموع».. خادم الحرمين يستقبل «طفلة القريات» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – طفلة من القريات، كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو يظهرها في حالة بكاء وتطالب بزيارة الملك سلمان.
وفي لمسة حانية من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – استقبل الطفلة مبتسماً، واحتضنها.
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