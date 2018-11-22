شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة المخدرات» تضبط 49 ألف حبة محظورة داخل شحنة «شموع» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب ٤٩,٠٠٠ حبة من الحبوب المحظورة داخل شموع. ونشرت مكافحة المخدرات مقطع فيديو يظهر حيل المهربين لإدخال السموم إلى الوطن، وعلقت مكافحة المخدرات بالقول: “جانب من طرق وأساليب تهريب المخدرات واستهداف الوطن ومقدراته”. وأوضحت مديرية مكافحة المخدرات أن كمية تلك القضية بلغت ٤٩,٠٠٠ حبة من الحبوب المحظورة هربت بداخل شموع.

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