"سوريا سلامًا".. معرض فني يبرز تراث دمشق وحلب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دشّنت مؤسسة متاحف قطر (حكومية)، الأربعاء، معرض "سوريا سلامًا"، بالعاصمة الدوحة، بغرض تسليط الضوء على المعالم الأثرية والتراث الثقافيّ السوري، وخاصة تراث حلب ودمشق.

والمعرض الذي يستمر حتى 30 أبريل المقبل، يأتي تدشينه احتفالًا بالذكرى السنوية العاشرة على تأسيس "متحف الفن الإسلامي"، بالدوحة، بحسب "الأناضول".

وتعود محتويات المعرض لحقب زمنية مختلفة في التاريخ السوريّ، بداية من القرن التاسع قبل الميلاد وصولًا إلى التاريخ المعاصر، في دلالة تعكس التزام متاحف قطر بحماية التراث الثقافي الفريد لسوريا على اختلاف أزمنته، وفق القائمين على الفعالية.

وشارك في افتتاح المعرض وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، وعدد كبير من الشخصيات والسفراء بالدوحة.

ويُمكن المعرض زائريه من رحلة ينتقل خلالها عبر أزمنة وأماكن مختلفة، مستمتعًا بتجربة تفاعلية مدعومة بوسائل تقنية مبتكرة من إنتاج شركة "إيكونم" الفرنسية يعيشُ معها الزائر أجواء المدن السورية التراثية الشهيرة مثل دمشق وتدمر وحلب والتي طال الدمار معظم معالمها جرّاء الحرب.

ويضم المعرض أكثر من 100 قطعة فنية مأخوذة من مجموعات متحف الفن الإسلامي، والمجموعات التابعة لمتاحف قطر، ومن مكتبة قطر الوطنية، إلى جانب القطع التي تم جلبها من جهات دولية مختلفة مثل متحف "الهيرميتاج" في سان بطرسبرج، واللوفر في باريس، ومتحف فنون الشرق الأدنى القديم في برلين، ومكتبة برلين الوطنية، والمكتبة البريطانية، ومتحف الآثار التركية في إسطنبول.

وعلى هامش المعرض، سيقام عدد من العروض والمحاضرات وورش العمل والأنشطة العائلية وحلقات الكتب النقاشية على مدار الأشهر القليلة المقبلة.

كما يستضيف المعرض في إطار الفعاليات تجسيد "سوق الحميدية"، حيث يمنح السوق الذي تشتهر به دمشق لمحه عنه، وسيضم السوق العديد من الأكشاك السورية التي تبيع منتجات متنوعة مثل الملابس والمطرزات والمشغولات اليدوية والتحف القديمة والفنون والأطعمة والحلويات والألعاب.