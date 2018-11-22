"سوريا سلامًا".. معرض فني يبرز تراث دمشق وحلب

والمعرض الذي يستمر حتى 30 أبريل المقبل، يأتي تدشينه احتفالًا بالذكرى السنوية العاشرة على تأسيس "متحف الفن الإسلامي"، بالدوحة، بحسب "الأناضول".
ويُمكن المعرض زائريه من رحلة ينتقل خلالها عبر أزمنة وأماكن مختلفة، مستمتعًا بتجربة تفاعلية مدعومة بوسائل تقنية مبتكرة من إنتاج شركة "إيكونم" الفرنسية يعيشُ معها الزائر أجواء المدن السورية التراثية الشهيرة مثل دمشق وتدمر وحلب والتي طال الدمار معظم معالمها جرّاء الحرب.
وعلى هامش المعرض، سيقام عدد من العروض والمحاضرات وورش العمل والأنشطة العائلية وحلقات الكتب النقاشية على مدار الأشهر القليلة المقبلة.
كما يستضيف المعرض في إطار الفعاليات تجسيد "سوق الحميدية"، حيث يمنح السوق الذي تشتهر به دمشق لمحه عنه، وسيضم السوق العديد من الأكشاك السورية التي تبيع منتجات متنوعة مثل الملابس والمطرزات والمشغولات اليدوية والتحف القديمة والفنون والأطعمة والحلويات والألعاب.
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