اليمن... العثور على عملات إسلامية تعود إلى العام 441 هجرية

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، عن وزير الثقافة اليمني مروان دماج، أن "العملات هي عبارة عن دنانير ذهبية ضربت في عدن عام 441 هـ أيام ابن مؤسس الدولة الصليحية العادل بالله أحمد".

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وأوضح أن: "العملات منحوت على وجهها الأمامي، عبارة (لا إله إلا الله)، وعلى الوجه الخلفي عبارة (أمر به المكرم بن علي)".

وأشار إلى أن "العملات ستودع في متحف عدن، أسوة بالعملات الرومانية التي سبق أن اقتنتها وزارة الثقافة اليمنية بعد العثور عليها في موقع أثري بمحافظة أبين".

وتمكنت وزارة الثقافة في اليمن خلال الفترة الماضية من استعادة مخطوطات وقطع أثرية تعرضت للسطو والنهب جراء الحرب الدائرة في البلد الفقير من نحو أربعة أعوام، كما تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة في الداخل والخارج لاستعادة أخرى تحمل قيمة تاريخية وحضارية بالغة الأهمية.