شكرا لقرائتكم باسـيل يقترح زيادة الغرامات على دخول الأجـانب وتشديد العقوبات على مهربي الأشخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 21 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 21 نوفمبر 2018 / 21:08

وقع وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​، عشية عيد الاستقلال، اقتراح قانون لتعديل بعض المواد في قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه. وقال في مؤتمر صحافي: "رمزية القانون في عيد الإستقلال هو أنه أتى في ظرف حالات النزوح الكثيفة، التي أدت الى تضخيم هذه الحالات الإنسانية، وبالتالي أصبحت المخالفات كبيرة جدا والحالات غير الإنسانية كبرت أكثر".



وعدد باسيل أهم التعديلات الواردة في هذا القانون وهي سبعة: "أولها وأهمها هو أنه يتيح للدولة اللبنانية أن تقوم بعملية ترحيل فوري على الحدود وداخلها، لكل أجنبي يدخل خلسة ودخوله يشكل ضررا على السلامة والأمن العامين. ويسمح للمدير العام للأمن العام، بموجب قرار معلل بتحقيقات أمنية، بعملية الترحيل الفوري، وبإطلاع وزير الداخلية عليها.

ثانيا: تنشأ مراكز إيواء للأجانب تابعة للأمن العام، ويوضع من استنفد مدة بقائه، في مركز إيواء، الى حين ترحيله.

ثالثا: يتم إعفاء هذا الإجنبي من الغرامات إذا كان وضعه غير ميسر لتسديد الغرامات.

رابعا: تشديد العقوبة على المهرب أي من يتاجر بالأشخاص، والغرامة هنا شددت وتحولت العقوبة جنائية بدل أن تكون جنحة مع غرامة من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة وسجن من ثلاث الى سبع سنوات.

خامسا: أوجبنا في حال من يؤوي أجنبيا مخالفا لقانون الدخول والإقامة وإذا كان يعلم بهذه الحالة أنها منافية للقانون، بعقوبة جنحية وليس جنائية.

سادسا: حرصنا على الضمانة القضائية في هذا القانون بحيث أنه في مراكز الإيواء يجب أن تكون الموافقة القضائية إلزامية لوضع الأجنبي، بالإضافة الى الحالات الأخرى التي تصدر نتيجة حكم قضائي.

سابعا، في اطار سعينا لتحديد المسؤوليات، فإن التوظيف الاجنبي من قبل اللبناني خارج مجالات العمل المباحة في القانون يرتب عقوبة مالية على اللبناني الذي يوظف أجنبيا مخالفا لقانون العمل، ويتحمل عقوبة من 3 الى 7 ملايين ليرة أو السجن".

وتابع: "في كل هذه الاحوال نشهد في لبنان نسبة جريمة مرتفعة من قبل الأجانب بشكل قياسي غير مسبوق، بنسبة 46,3 في المئة زيادة عن الأيام العادية. وبالتالي فإن اقتراح القانون الذي قدمناه يعزز الامن اللبناني ويمنع حالات التسرب التي تشكل جريمة منظمة من قبل المسربين والمهربين أو الجريمة العادية من قبل الذين يرتكبونها في أي ظرف من الظروف".