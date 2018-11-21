شكرا لقرائتكم ترامـــب مهـنئا بــري بالاسـتقلال: نتطلع للعمل مع حكومة ملتزمة بدعم سيادة لبنان واستقلاله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 21 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 21 نوفمبر 2018 / 19:55

تلقى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري برقيةً من الرئيس الاميركي دونالد ترامب مهنئاً بعيد الإستقلال، وأعرب عن "أحر تمنياتي للبنان واللبنانيين بمناسبة ذكرى مرور 75 سنة على إستقلال لبنان"، معلنا عن تقديره لـ"الشراكة بين البلدين والتقدم الذي احرزته حكومة لبنان خلال العام الماضي بما في ذلك إجراء إنتخابات نيابية ناجحة ومكافحة ضد الإرهاب"، مشيرا الى أن "الولايات المتحدة تتطلع الى العمل مع حكومة لبنانية جديدة ملتزمة بدعم سيادة لبنان واستقلاله. وهي تقف وتدعم السلام والإزدهار والأمن في لبنان".



كما تلقى بري برقيات تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني بعيد المولد النبوي الشريف، وبعيد الإستقلال.

الى ذلك، أبرق بري الى عدد من اعضاء الكونغرس الأميركي الجدد المتحدرين من اصل لبناني وعربي وهم: دونا شلالا، رالف ابراهام، شارلي كرست، غاريت غارفس، دارن لاهود، رشيدة طالب، والهان عمر. والتقى نائب رئيس جمهورية غانا محمودو باووميا على رأس وفد مدني وعسكري، ودار الحديث حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودور القوات الغانية العاملة في قوات "يونيفيل" في الجنوب اللبناني.

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