دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي مارك زوكربيرغ: لن أتخلى عن إدارة فيسبوك

قال مارك زوكربيرغ، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة فيسبوك الأمريكية، إن إدارة الشركة لن تتغير، كما أنه لن يتنحى عن إدارتها، مشيرًا إلى أن مديرة العمليات في الشركة، شيريل ساندبيرغ، مستمرة في منصبها.

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وأضاف زوكيربرغ، في حوار أجرته معه سي إن إن، اليوم الأربعاء:"هذه ليست الخطة (التنازل عن رئاسة فيسبوك)، لا أرى المنطق في ذلك وتشيريل من أهم شركائي الذين عملت معهم لعشر سنوات وفخور بالعمل الذي قمنا به معا وأتمنى الاستمرار في العمل معها لعشرات السنين".

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يُذكر أن شركة فيسبوك قد مرت بمواقف عصيبة خلال الفترة الماضية عقب أزمة تسريب بيانات مستخدمي موقعها وهو ما أسفر عنه مثول مارك زوكربيرغ أمام الكونغرس الأمريكي والبرلمان البريطاني.المزيد:

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