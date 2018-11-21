دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي الكشف عن سبب انقطاع خدمات فيسبوك وإنستجرام

لعدة ساعات، عانى الكثيرون من مستخدمي فيسبوك وإنستجرام من انقطاع الخدمة عن الموقعين الشهيرين، وعدم قدرتهم على استخدام تطبيقاتهما المختلفة، وها هو فيسبوك يكشف أخيرًا عن السبب الحقيقي لانقطاع خدماته.

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وعبر حسابها الرسمي على موقت تويتر، نشرت إدارة فيسبوك بيانًا أوضحت فيه ما تسبب في انقطاع خدماتها، حيث أرجعت ذلك لوجود مشكلة تقنية في الخوادم العامة، وهو ما أدى إلى تعطل خدماتها المختلفة.

وقدم فريقا فيسبوك وإنستجرام إعتذارهما للملايين من مستخدمي الموقعين العالميين، حيث أكدوا على أنهم يبذلون قصارى جهدهم للإنتهاء من التصليحات، والتأكيد على عودة الخدمات للعمل مجددًا بشكل طبيعي.

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وكان عدد كبير من مستخدمي فيسبوك وإنستجرام، في الولايات المتحدة وأوروبا وبعض دول الشرق الأوسط، قد اشتكوا من وجود مشاكل في الموقعين الشهيرين، ومن استقرار خدماتهما، حيث كانت من ضمن هذه الشكاوى هي أن صفحات الخدمات تخرج بيضاء فارغة من أي محتوى.

كما كانت أيضًا من بين الشكاوى أن العديد من الخدمات الأخرى، التي يعتمد دخولها على حسابات فيسبوك بخاصية Login with Facebook، قد تعرضت هي الأخرى لعطل مفاجئ.

اعتذار فيسبوك alqiyady 1 اعتذار فيسبوك

اعتذار فيسبوك

اعتذار إنستجرام alqiyady 1 اعتذار إنستجرام

اعتذار إنستجرام

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