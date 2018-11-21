دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف الألعاب ASUS ROG ينطلق في الهند يوم 29 من نوفمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد ASUS لإطلاق هاتفها المخصص للألعاب ASUS ROG الذي يأتي بنظام تبريد جديد مع أعلى المواصفات التي تدعم تجربة ألعاب مميزة.

تعقد شركة Asus مؤتمرها القادم في الهند في 29 من شهر نوفمبر الحالي، حيث تقدم هاتفها المميز المخصص للألعاب ASUS ROG، الذي كشف عنه للمرة الأولى في شهر يونيو.

ويأتي هاتف ASUS ROG بشاشة AMOLED بحجم 6 إنش وجودة عرض Full HD بلس كما يدعم محتوى HDR عند تردد 90Hz، كما تتميز بمعدل إستجابة سريع 1ms.

الهاتف يضم تقنية DCIP3 كما يدعم محتوى ألعاب HDR من خلال شريحة مخصصة في الهاتف، كما يعمل الهاتف بدعم من رقاقة معالج Snapdragon 845 التي تقدم سرعة 2.96GHz في الهاتف مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

ويأتي هذا الإصدار بنظام تبريد للألعاب يستخدم تقنية تعمل على تشتيت الحرارة بفاعلية لتحسين آداء المعالج، كما يضم الهاتف اثنان من الأزرار المميزة بموجات فوق صوتية في الحافة الجانبية اليسرى للهاتف، مع زر أخر إلى أسفل الحافة اليمنى من الهاتف.

تدعم هذه الأزرار أيضاً التخصيص في تجربة الألعاب لدعم المستخدم في مهام محددة في الألعاب مع دعم الوضع الأفقي والرأسي للعب، كما تدعم هذه الأزرار أيضاً التخصيص في مهام أخرى مع الألعاب مثل تنشيط تطبيقات محددة على سبيل المثال.

كما يتميز هاتف ASUS ROG بمحرك للتفاعل بالإهتزاز مع الألعاب، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، مع شاحن 30W بقدرة على شحن الهاتف من صفر إلى 60% في 33 دقيقة فقط.

أيضاً كما هو الحال في الإصدارات المخصصة للألعاب من الهواتف الذكية، فإن شعار الهاتف يضيء في الجهة الخلفية كما يدعم مجموعة من المؤثرات، كما تتيح تقنية إضاءة RGB في الهاتف مزامنة الإضاءة في أكثر من هاتف ASUS ROG لاسلكياً.

هاتف ASUS ROG يدعم أيضاً بعض الملحقات لتجربة لعب مميزة، مثل شاشة ثانوية يمكن أن تتصل بالهاتف عبر TwinView Dock حيث تأتي الشاشة AMOLED بحجم 6 إنش، وجودة عرض FHD بلس.

مواصفات هاتف Asus ROG Phone

شاشة AMOLED بحجم 6 إنش بجودة عرض Full HD بلس بدقة 2160 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 18:9، مع ألوان DCI-P3 بنسبة 108.6%، وسطوع 550 nits، وحماية بغطاء زجاجي Corning Gorilla Glass 6، كما يدعم محتوى ألعاب HDR.

رقاقة معالج Snapdragon 845 ثماني الأنوية بسرعة 2.96GHz مميزة بدقة تصنيع 10 نانومتر، مع كارت شاشة Adreno 630 .

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت

نظام تشغيل Android 8.1 Oreo مع واجهة ROG Gaming X mode

يدعم 2 من شرائح SIM بحجم نانو

كاميرة خلفية مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بتقنية 2 بيكسل في كل نقطة وفتحة عدسات f/1.8، في مستشعر سوني Sony IMX363، وفلاش LED، ميزة التثبيت البصري، والتركيز التلقائي، ومستشعر أخر مميز بعدسات بمجال رؤية 120 درجة بزوايا واسعة.

كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.0

مستشعر للبصمة

مكبرات صوتية مزدوجة في الجهة الأمامية 5-magnet، مع مضخم صوتيات مزدوج مميز بصوتيات عالية الدقة والوضوح.

قياسات الهاتف 158.83 في 76.16 في 8.65مم، مع وزن 200 جرام

بطارية بقدرة 4000 mAh

هاتف ASUS ROG يأتي بسعر 899 دولار في أسواق الولايات المتحدة، كما يتوفر باللون الأسود.

المصدر

هذا الموضوع هاتف الألعاب ASUS ROG ينطلق في الهند يوم 29 من نوفمبر ظهر على التقنية بلا حدود.