اعتقال متهمين اثنين عرب الجنسية بتهمة "الإرهاب" في نينوى

قال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان إن: "القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى تمكنت ووفق معلومات دقيقة عن تواجد الخلايا الإرهابية النائمة من إلقاء القبض على متهمين اثنين عرب الجنسية، إضافة إلى عثورها على كدس كبير للعتاد احتوى صواريخ "ار بي جي" وقنابر هاون في ناحية زمار، وإلقاء القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في منطقة وادي حجر"، كما نقل موقع "السومرية".

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وأضاف رسول أن: " القوات نفذت عملية فعالة في سيطرة مدخل ربيعة أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الفارين من سجن بادوش، في حين القت القبض على المهربين ضمن قاطع المسؤولية، فضلا عن تمكن قوة مشتركة في القيادة ذاتها من العثور على وكر للإرهابيين في قرية خربة تل طيبة وقد تم التعامل معه أصوليا".

وما زالت القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول التنظيم، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر هذه الحدود.