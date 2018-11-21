الأهالي يعبرون عن فرحتهم بعد تدشين طريق الملك خالد بالباحة

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – مشعل الزهراني : بعد أنْ دشَّن الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة حركة السير بطريق الملك خالد الرابط بين قطاع تهامة والسُّراة ، عبْر الأهالي عن سعادتهم الغامِرة بانْتهاء الصِّيانة لهذا الطريق الحيويِّ الإنساني .

فتقدّْموا بالشُّكر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله ، وكذلك إلى أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود الَّذي كان متابع لهذا المشروع حتَّى أنجز .

فقال الأستاذ علي صقير العويفي بِحَمْد الله أنجز هذا المشروع الَّذي يعتبر من أهمِّ مشاريع الطُّرق بالمنطقة ، فهو حلقة وصْل بين قطاع تهامة والسُّراة ، دعواتنا أن يحْفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والأمير حسام ويمتعهم بالصِّحة والعافية .

وأضاف الأستاذ علي ابراهيم العويفي انْتظرنا كثيراً انتهاء الصِّيانة لهذا الطَّريق فهو يخْتصر لنا الكثير من الوقت والجهد للوصول الى مستشفى الملك فهد بالباحة فرحتنا في هذا اليوم لاتوصف ، فشكراً لقيادتنا ولامير منطقة الباحة ، وكذلك الشُّكر لصحيفة الخليج الإلكترونية لمتابعتها سير عمليَّة الصِّيانة منْذُ مراحلها الأولى فكانت هي المتابعة لتفاصيل الصيانة .

وأكد الأستاذ محمد سعيد الشدوي أنه لَوْلا المتابعة المستمرَّة والتوْجيهات السَّديدة لأمير المنطقة لما أنْجز هذا المشروع في وقتٍ قياسي فشكْراً لسموِّه على مايقدِّمه للمنطقة وأهلها ،فالطَّريق هذا يوفِّر الجهْد والوقْت للموظَّفين من يعمل بقطَّاع تهامة وقطاع السُّراة .

منْ جهتهِ أضاف الأستاذ خميس حنش العويفي وهو موظف من أهالي محافظة قلوة بتهامة يعمل بمحافظة المندق بالسُّراة هذا الطريق له أهميَّة كبيرة من جميع النَّواحي فهو يوفر الوقت والجهد للموظّفين كحاليْ أنا، وكذلك للمرْضى لمراجعة مستشفى الملك فهد المرْجع الطبي الأول لااهالي المنطقة فالفرحة بتدْشين حركة السَّيْر في هذا الطريق لاتوصف لانملك الأ الدعاء إن يحفظ قادة هذا الوطن الغالي ويديم علينا نعمة الأمن والإيمان.

وقال الأستاذ صالح عطية علي ” الأحلام تتحوَّل الى واقع مع الأمير حسام بن سعود ” فطريق الملك خالد كان حلم فأصْبح واقعٌ.

فسمو الأمير حسام و وكيل الإمارة الدكتور عقاب بن صقر متابعين لمشاريع المنطقة حتى تنجز ، وأتمنى أن يكون هناك صيانةٌ دوْريَّة لطريق خاصةٍ موسم تساقط الأمطار ، فشكراً لوالدنا خادم الحرمين وولي عهده وللأمير حسام ،كما لا أنسى أن أشكر صحيفة الخليج الإلكترونية التي كُنَّا من خلالها على اطِّلاعٍ دائم لسيْر الصيانة منذُ بدايتها لهذا الطريق .

وقال الأستاذ ضيف الله محمد سعيد أن إنجاز الصيانة لهذا الطريق الحيويُّ والإنساني أدخل الفرحة في نفوس الأهالي ،داعيْن العليَّ أنْ يحْفظ خادم الحرمين وولي العهد وسمو امير المنْطقة

وأنْ الاهْتمام بالتنمية للمواطن هي أولويات قادة هذا الوطن .

أمَّا مسفر مسعود الحميدي فقال نحْمد الله على انْتهاء مشروع صيانة طريق الملك خالد فهذا الطريق يسهل على المواطنين التنقل وقضاء حوائجهم بكل يسرٍ وسهولة ، فشكراً لسمو الأمير الدكتور حسام بن سعود على جهوده المبذولة ومتابعته المستمرة للمشاريع بالمنطقة والشكر كذالك لإدارة النقل بالمنطقة .

.

وفِي الختام عبْر الأستاذ علي صالح العويفي عن شكْره وامْتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأمير منطقة الباحة على ما تحظى به المنطقة من اهْتمام من قبلهم ، فجهود أمير منطقة الباحة كبيرة انعكست على نهضة المنطقة فعجلة التَّنمية بالمنطقة تحت قيادته تسير بشكلٍ سريع ، كما لا أنسى أن أشكر إدارة صحيفة الخليج على متابعتها المستمرة وجهودها في أبراز المنطقة .

الجدير ذكره أن صحيفة الخليج الإلكترونية كانت في متابعة مستمرة لأعمال الصيانة بعقبة الملك خالد منذُ مراحلها الاولى بعدَّة تقارير صحفية .