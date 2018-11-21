اليمن.. #الجيش يحرر مواقع جديدة في مديرة رازح بـ #صعدة

الخليج - واس

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم، مواقع جديدة في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة اليمنية.

ونقل موقع الجيش اليمني “سبتمبر نت”، عن مصدر ميداني في اللواء السابع حرس حدود قوله: “إن قواته تمكنت من تحرير قرى الجثامة وآل سبتان والقرن وحوالي وتباب شرقي جبل الأزهور الإستراتيجي في جبهة رازح بعد هجوم مباغت شنه عناصر اللواء على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران”.

وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط سبعة قتلى وإصابة أكثر من 11 آخرين من عناصر الانقلاب، لافتًا النظر إلى أن قوات الجيش اليمني تواصل عملياتها لتطهير الجبل من عناصر ميليشيا الانقلاب، واستكمال عملية تحرير مديرية رازح.