نتيجة #السيول..  احتجاز معلم داخل مركبة في #ثلوث_المنظر

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت فرق الدفاع المدني بمركز ثلوث المنظر، التابع لمحافظة بارق، قبل قليل، من إنقاذ معلم من منسوبي تعليم محايل، وذلك إثر عبوره لأحد الأودية؛ ما أدى إلى عدم السيطرة على المركبة واحتجازه داخلها.

وتسبب ذلك في انجراف مركبته وسط سيول الوادي وباشرت فرقة الدفاع المدني إخراج المعلم ومن وسط سيول الوادي.

وكانت محافظة بارق قد شهدت مساء اليوم هطول أمطار غزيرة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.