صحة مكة تعزز مفهوم التوازن الغذائي

الخليج - هيفاء الأمير

أفتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة مطير صباح الاربعاء21 نوفمبر2018م فعاليات اليوم العالمي للتغذية تحت شعار( تغذية النشء والشباب) بالتعاون مع قسم التواصل الداخلي وإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة منطقة مكة المكرمة وكلية العلوم الطبية التطبيقية وعدد من الجهات الخارجية والأقسام الداخلية بالمستشفى.

وأكد الدكتور وائل حمزة مطير في كلمته أن الإحتفال باليوم العالمي للتغذية هو دليل على أهيمة تفاعل صحة مكة المكرمة مع جميع المناسبات العالمية ذا العلاقة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتثقف الفرد والمجتمع بأهمية المحافظة على صحته من خلال الغذاء الصحي وممارسة الانشطة الرياضية لبناء جيل واعي سليم العقل والبدن خالي من امراض السمنة وسوء التغذية.

فيما ذكر مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور فواز الجهني بأن هذه الفعالية أتت بالتزامن مع اليوم العالمي للتغذية لتعزيز مفهوم الغذاء السليم وتوعية النشء بأهمية المحافظة صحة أجسادهم من خلال مايتناولونه من الوجبات الغذائية المتنوعة التي تحتوي على كافة العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم بالاضافة زيادة النشاط البدني من خلال ممارسة الرياضة للحافظ على الوزن ومحاربة الامراض وطرد السموم، ولمساعدتهم لفهم وتحديد التغذية السليمة في مرحلة الشباب.

كما اوضحت مديرة إدارة التغذية نسرين الباز بأن الفعالية استهدفت مختلف شرائح المجتمع اضافة الى منسوبي صحةمكة المكرمة والمهتمين والعاملين بمجال التربية الرياضية والتغذية الصحية من الشركات والاندية الرياضية.

مبينة بأن فعالية تخللها جلستين تحوي محاضرات توعوية تثقيفية للحضور يلقيها نخبة من الاطباء والطبيبات والمختصين في التغذية وامراض السمنة منها ( سمنة الاطفال اسبابها وطرق الوقاية منها وعلاجها، طاقة الانسان بين الصحة والمرض، انماط الحياة لدى النشء ورؤية٢٠٣٠، كيف اخطط وجبتي…) لتزويد الحضور بمبادئ تغذية الجيد الصاعد، توضيح الاثار الضارة لبعض المكملات الغذائية، توضيح طبيعة العناصر العذائية الهامة للشباب والنشء.

وفي ختام الفعالية تم تكريم الجهات المشاركة من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة مطير وهي( قسم التثقيف الصحي، إدارة التواصل الداخلي، الرعاية الصيدلية، مركز الأسنان بمستشفى النور التخصصي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الخارجية) ثم افتتح المعرض الوعوي المصاحب للفعالية حيث تجول مطير في جميع اركانه برفقة مسؤولي المستشفى للإستماع إلى شرح الجهات المشاركة للأدوار التي تؤديها كل جهة، لتوعية المجتمع بأضرار الغذاء الغير صحي ونشر ثقافة الغذاء السليم و المتوازن.