شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يصل إلى منطقة الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - واس:

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم إلى منطقة الحدود الشمالية.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين، مطار عرعر، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

كما كان في استقبال الملك المفدى، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين كل من صاحب السمو الأمير منصور بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير جلوي بن منصور بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الأمير نايف بن منصور بن عبدالله بن مساعد، وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية في منطقة الحدود الشمالية، وعدد من أهالي وأعيان المنطقة.