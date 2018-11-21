شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه من خادم الحرمين.. غداً إجازة لجميع المراحل التعليمية في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بأن يكون يوم غدٍ الخميس 14 / 3 / 1440هـ الموافق 22 / 11 / 2018م، إجازة للطلبة في جميع المراحل التعليمية في 3 مناطق. وشمل توجيه خادم الحرمين مناطق (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية)، وذلك بمناسبة الزيارة الملكية الكريمة لتلك المناطق. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في حله وترحاله وأدام عزه.

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