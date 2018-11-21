شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القصيم تُعلن عن حاجتها لـ«معيدين» من الجنسين بعدة تخصصات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنتجامعةالقصيم عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بعدة تخصصات بكلياتها بمسمى “معيد” للجنسين، وترغب الجامعة شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً، حيث سيتم فتح باب التقديم للوظائف المتاحة لمن تنطبق عليه الشروط خلال الفترة من 17/03/1440هـ حتى 28/03/1440هـ.

وأوضحت الجامعة أنه لن يتم القبول إلا لمن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالوظيفة، التي تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولائقاً طبياً للعمل بالوظيفة، بالإضافة إلى أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن تكون شهادة البكالوريوس الحاصل عليها في التخصص المطوب من جامعة سعودية، أو من جامعة غير سعودية معترف بها ومعادلة من وزارة التعليم.

كما تضمنت شروط شغل الوظيفة أن تكون دراسة البكالوريوس للمتقدم بالانتظام، وألا يقل التقدير العام أو في مواد التخصص في المرحلة الجامعية عن التقدير جيد جداً، وألا يتجاوز عمره وقت التقديم 28 عاماً بالتاريخ الهجري للحاصل على مؤهل البكالوريوس، ولا يتجاوز 30 عاماً بالتاريخ الهجري للحاصل على مؤهل الماجيستير في التخصص الدقيق المطلوب وفق معايير الجامعة، فضلاً عن حصول المتقدم على درجة لا تقل عن 75 في اختبارات القدرات العامة للجامعيين، وحصوله على درجة لا تقل عن 75 من 100 في اختبار التخصص المعد من القسم الأكاديمي.

ويجب على المتقدم تقديم عرض علمي في مجال التخصص لمن حقق درجة لا تقل عن 75 من 100 درجة في معايير المفاضلة سابقة الذكر، على ألا تقل الدرجة الحاصل عليها في تقييم العرض العلمي عن 75 من 100 درجة، بالإضافة إلى اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والحصول على قبول للإقامة (البورد)؛ وذلك للمتقدمين للتخصصات الصحية.

وعلى المتقدم استيفاء الأوراق المطلوبة للتقديم التي تتمثل في صورة من السجل المدني، وصورة من المؤهلات العلمية مع السجل الأكاديمي، وتوصيات علمية، بالإضافة إلى صورة من معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي للحاصلين عليها من جامعة خارج المملكة العربية السعودية، وكذلك نتيجة حديثة لامتحان القدرات العامة للجامعيين، حيث لن ينظر في أي طلب لا تنطبق عليه الشروط السابقة، أو لم يرفق جميع الوثائق المطلوبة إلكترونياً عند تعبئة الطلب، مع ضرورة متابعة موقع الجامعة الإلكتروني لمعرفة مواعيد الاختبارات والمقابلة الشخصية، وإحضار أصول الوثائق عند حضور الاختبار التحريري لتدقيقها ومطابقتها.