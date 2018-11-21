بالصور.. أبرز 7 أفلام جسدت أبعاد مرض "الفصام"

السينما هي مرآة للمجتمع، وبطبيعة الحال كان لا بد أن تتطرق للأمراض النفسية وتأثيرها على الناس، الأمر الذي أثار جدلاً كثيراً لأن الأطباء النفسيين اعتبروا أن ما يعرض غير صحيح، ورغم الانتقاد فإن كل الأفلام حققت نجاحاً جماهيرياً.

واستعرض موقع "كالتشر كوليكتيف" بعض الأفلام التي تطرقت لواحد من أسوأ الأمراض النفسية وأصعبها علاجاً، وهو "الفصام" وبفضل هذه الأفلام تمكن العالم من فهم جزء من معاناة مريض فصام الشخصية واستيعاب الاضطرابات التي يمر بها.



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تدور قصة الفيلم حول كاتبة خيال علمي للأطفال تتلقى مكالمة من سيدة تكتشف من خلالها خيانة زوجها لها، وهو ما يترك تأثيراً كبيراً على الكاتبة، ما يدخلها في حالة غير مفهومة تجعلها تظن أن زوجها تم استبداله بشخص آخر، ويدخل المشاهد في حيرة حتى نهاية الفيلم عندما يدرك أنها مصابة بفصام الشخصية وتعاني من هلاوس سمعية وبصرية.

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تدور أحداث الفيلم، الذي قام ببطولته جيمس مكفوي، عن حالة فصام شخصية معقدة، لأن بطل الفيلم يتقمص 23 شخصية مختلفة ما بين طفل وامرأة ورجل ووحش.

قدم مكفوي أداء متميزاً جعل صناع الفيلم يصدرون جزءاً ثانياً بعنوان Glass يقوم ببطولته جيمس مكفوي وصامويل إل جاكسون وكلاهما يتحدان معاً للهروب من مصحة نفسية تم احتجازهما فيها بسبب معانتهما من مرض نفسي.

3- The Snake Pit





واحد من أوائل الأفلام التي تحدثت عن فصام الشخصية، وأنتج عام 1948 ويحكي عن نزيلة في إحدى المصحات النفسية تعالج من الفصام، ويتضح أن طبيبها هو نفسه زوجها، ومع رحلة العلاج تعود الأحداث بالزمن للوراء لنستعيد قصة حبهما.

4- Benny & Joon





على عكس الأفلام السابقة، لا يركز Benny & Joon، الذي يقوم ببطولته جوني ديب، على الأشياء السلبية بالنسبة لمرض الفصام، فأحداثه التي تدور حول قصة حب رجل وامرأة كلاهما مصاب بمرض نفسي، تقدم وجهة نظر إيجابية على قدرة مصاب الفصام على الشفاء بمساعدة الأدوية ومن يحبونه.

5- Donnie Darko

واحد من أكثر أفلام الأمراض النفسية شعبية، من بطولة جايك جلينهال، ويحكي عن مراهق يصاب بهلوسة أن أرنباً يتوعد بفناء البشرية، وعندما يذهب الفتى للطبيب النفسي يشخص حالته أنها فصام في الشخصية، لكن بتطور الأحداث يتضح أن الأمر أكثر تعقيداً من ذلك.



6- Shutter Island





ضابط أمريكي يكلف بمهمة البحث عن نزيل اختفى من إحدى المصحات النفسية، وعندما يبدأ التحقيق في القضية يجد صعوبة في التعاون من نزلاء المصحة، ويتسلل إليه شعور أنه عاصر نفس الأحداث وشاهد نفس المشاهد من قبل، ويتولد لديه صراع بين مهمته الحكومية وإحساسه بوجود مؤامرة من نوع ما ليكتشف في النهاية أنه هو المريض النفسي المختفي.

الفيلم بطولة ليوناردو دي كابريو ومارك رافلو وإخراج مارتن سكورسيزي.

7- The Soloist

عازف كمان مشرد مصاب بالفصام يعزف مقطوعاته الموسيقية في الشارع، يلتقي في أحد الأيام صحفياً، وبعد التعارف يحاول الثاني مساعدته لتنشأ صداقة بينهما.

ورغم الصعاب التي يقابلها الصحفي جراء مرض العازف النفسي فإنه يكتشف أن الفصام مثل أي مرض، يمر المريض خلاله بلحظة سيئة وأخرى جيدة.

عاب النقاد على جيمي فوكس، الذي قام بدور العازف، بسبب المبالغة في الأداء، لكنه يظل واحداً من الأفلام التي عرضت تأثير المرض النفسي على الآخرين بشكل جيد.