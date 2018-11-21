أميتاب باتشان يسدد ديون المئات من مزارعي الهند

كشف أسطورة السينما الهندية أميتاب باتشان عن تكفله بسداد ديون مئات المزارعين في بلاده، مشيراً إلى أن قيمتها بلغت قرابة نصف مليون دولار.



وكتب عملاق بوليوود على مدونته إنه سدد ديون 1398 مزارعاً، وقال إنه يشعر بأنه "حقق إنجازاً كبيراً".



وأوضح أميتاب باتشان أن جميع المزارعين الذين سدد الديون عنهم من مقاطعة أوتار براديش التي ولد فيها.

ووفقاً لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن عشرات الآلاف من المزارعين الهنود يعانون من الديون، كما أن قطاع الزراعة يعاني منذ عقود من الجفاف وتراجع الإنتاجية، بسبب انعدام التجهيزات العصرية.

وأشار الموقع إلى أن هذه المشاكل تسببت في انتحار مئات الآلاف، إذ انتحر نحو 300 ألف مزارع في الهند منذ 1995.

ودفع أميتاب باتشان الديون المستحقة على المزارعين لبنك الهند الحكومي، الذي أصدر بيانات بالقيمة التي دفعها النجم السينمائي، حسب مدونته.

وفي مطلع هذا العام، دفع أميتاب باتشان ديون نحو 350 مزارعاً من مقاطعة ماهاراشترا، التي خرج فيها آلاف المزارعين في مظاهرات، مطالبين بمسح ديونهم وبرفع أسعار محاصيلهم.

ولفت موقع "بي بي سي"، إلى أن الأسطورة أميتاب باتشان كان مثاراً للجدل في قضية تخص الأراضي الزراعية، إذ قضت محكمة في 2007 أنه حصل على 90 ألف قدم من الأراضي الزراعية بصفة غير قانونية.

ووجهت له تهمة التزوير، لكن التهمة أسقطت لاحقاً، تخليه عن المطالبة بالأراضي.