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بالصور.. إطلالات النجوم تزين السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي

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بوابة العين الإخبارية 0 0

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إطلالات النجوم تزين السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي

حرص عدد كبير من النجوم والفنانين وصناع الأفلام على المشاركة في حفل افتتاح الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلقت فعالياته، مساء الثلاثاء، بدار الأوبرا المصرية.

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وظهر عدد كبير من النجوم المصريين والعرب في إطلالات مختلفة ومتنوعة على السجادة الحمراء بافتتاح الدورة.

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وكانت الفساتين الطويلة هي الأكثر حضورا على السجادة الحمراء، بينما كانت الألوان الكحلي والأسود والأبيض والأحمر هي المسيطرة على أغلب أزياء نجمات الفن اللاتي ظهرن بإطلالات متنوعة أمام عدسات الكاميرات بحفل الافتتاح.

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ومن أبرز النجمات اللاتي حضرن يسرا ولبلبة وفيفي عبده ونادية الجندي وروجينا وليلى علوي ودرة ومي سليم ونجلاء بدر وصبا مبارك وبشرى وبسمة وأروى ولقاء الخميسي وعلا رشدي وتارا عماد ومنال سلامة.

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كما حضر من النجوم كل من، مصطفى فهمي وعمرو سعد ومحمد فراج وأحمد الفيشاوي وهاني رمزي وحسين فهمي ورشوان توفيق وأحمد داود ومحمد رمضان وهاني عادي، ورئيس المهرجان محمد حفظي، والمخرج عمرو سلامة والمخرج أحمد شوقي.

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وانطلقت فعاليات الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء الثلاثاء، بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمنتجين والمخرجين وصناع الأفلام المشاركة في المهرجان لهذا العام.

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وتحت شعار "التطلع للعالمية" بدأت فعاليات الدورة الـ40 للمهرجان، بعرض فيلم الافتتاح الأمريكي "كتاب أخضر" الذي تدور أحداثه في فترة ستينيات القرن الماضي، يتناول قضية التفرقة العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية عبر سرد قصة تجمع بين شخصين لهما ميول عنصرية وتجمعهما رحلة واحدة.

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كما يشهد حفل الافتتاح تكريم 3 نجوم، ومنحت إدارة المهرجان لهذا العام جائزة فاتن حمامة التقديرية إلى النجم البريطاني ريف فاينز، كما قدمت جائزة فاتن حمامة التقديرية الثانية إلى الفنان المصري حسن حسني، ومنحت جائزة فاتن حمامة للتميز التي أطلقت عام 2015، إلى الموسيقار المصري هشام نزيه، وهي جائزة مستحدثة من 3 سنوات تقدم للنجوم الشباب تقديرا لإنجازاتهم في مشوارهم الفني.

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