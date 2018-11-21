"أنصار الله": قتلى وجرحى من الجيش السعودي بهجومين في نجران

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القاهرة — سبوتنيك. قال تلفزيون المسيرة التابع لـ"أنصار الله" بأن مقاتلي الجماعة نفذوا اليوم الأربعاء، هجومين على موقعين عسكريين في الشرفة والشبكة بنجران.
© AP Photo / Bebeto Matthews
وفي سياق آخر، ذكرت "المسيرة" أن قوات يمنية نفذت زحفين قبالة منفذ علب الحدودي في قطاع عسير، مسنودين بالطيران الحربي والاستطلاعي والأباتشي، إلا أن مقاتلي "أنصار الله" تمكنوا من كسرهما، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف العسكريين اليمنيين، بينهم سقطوا بتفجير عبوات ناسفة خلال محاولتي التقدم.
وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.
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