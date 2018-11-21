الان تتابع بأمر محكمة.. قانون حظر ختان الإناث باطل في أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

في واقعة هي الأولى من نوعها، أصدر قاض اتحادي في مدينة ديترويت الأمريكية حكما بعدم دستورية قانون يحظر ختان الإناث.

ورفض القاضي في حكمه تهما وجهت إلى طبيبتين وآخرين في أول قضية جنائية من نوعها في الولايات المتحدة.

وذكر قاضي المحكمة الجزئية برنارد فريدمان، أن الكونجرس يفتقر إلى الصلاحية بموجب بند التجارة في الدستور لإقرار القانون الذي يعود لعام 1996، وأن سلطة حظر ختان الإناث تعود للولايات.

وأضاف: “هذه الممارسة تمثل اعتداء إجراميا بشكل أساسي لما تنطوي عليه من مهانة، ختان الإناث ليس جزءا من سوق أوسع وليس له أثر ظاهر على التجارة بين الولايات. بند التجارة لا يسمح للكونجرس بتنظيم جريمة بهذه الطبيعة”.

قالت جينا بالايا، وهي متحدثة باسم المدعي الاتحادي في ديترويت ماثيو شنايدر، إن مكتب المدعي سيراجع الحكم قبل أن يتخذ قرارا بشأن الطعن عليه.

وبرأ القرار الاتهامات الرئيسية ضد جومانة نجاروالا، وهي طبيبة قامت بختان تسع فتيات من ميشيجان وإيلينوي ومينيسوتا وضد عيادة طبيبة أخرى في ضاحية ليفونيا بديترويت، وتنتمي جومانة لطائفة البهرة الداودية المسلمة التي تمارس هذا الإجراء.

وجرى استبعاد أربعة من المتهمين الثمانية في القضية، منهم ثلاث من أربع أمهات متهمات بإخضاع بناتهن للختان.