ترامب يشكر السعودية على انخفاض أسعار النفط

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP صورة التقطت بتاريخ 20 أيار/مايو 2017 تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يمين) ووولي العهد لاسعودي الأمير صورة التقطت بتاريخ 20 أيار/مايو 2017 تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يمين) ووولي العهد لاسعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع في الرياض

قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء شكره إلى السعودية على انخفاض أسعار النفط، بعد يوم من تعهده بقاء واشنطن "شريكا راسخا" للمملكة رغم عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقال ترامب عبر "تويتر" "أسعار النفط تنخفض. رائع! هذا بمثابة خفض كبير للضرائب بالنسبة لأميركا والعالم. استمتعوا!" مشيرا إلى أن سعر البرميل بات "54 دولارا (بعدما) كان 82 دولارا".

وأضاف "شكرا للسعودية، فلنخفضها أكثر".

وكان سعر برميل النفط في نيويورك ولندن ارتفع في بداية تشرين الاول/اكتوبر الى أعلى مستوى خلال اربع سنوات، وذلك بسبب خشية المستثمرين من أن تؤدي العقوبات الاميركية على نفط ايران الى تراجع كبير في المعروض من النفط.

ولتفادي أي نقص محتمل رفعت السعودية وكذلك روسيا بشكل كبير انتاجها.

والنتيجة هي نمو كبير في الاحتياطي العالمي من النفط ما اثار مخاوف المستثمرين من تخمة في السوق العالمي.

وتراجعت الاسعار نحو 30 بالمئة في نيويورك و27 بالمئة في لندن.

وتتجه الانظار حاليا الى منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وشركائها وبينهم روسيا، الذين سيجتمعون يومي 6 و7 كانون الاول/ديسمبر في فيينا لاتخاذ قرار حول الحد من الانتاج من عدمه.

ويمكن ان تؤثر تصريحات ترامب الاخيرة على موقف الرياض.

وكان البيت الابيض اصدر بيانا تجدد فيه الادارة الاميركية دعمها الراسخ للمملكة السعودية.

وقال ترامب في البيان "قد يكون ولي العهد (السعودي) علم بهذا الحداث الماساوي، ربما نعم وربما لا".

واضاف "لن نعرف ربما أبدا كافة تفاصيل مقتل جمال خاشقجي (..) الجريمة البشعة التي لا يغفرها بلدنا ابدا".

لكن ترامب أكد أنه لا مجال للمساس بالتحالف الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن.

وأكد "ان الولايات المتحدة تنوي أن تبقى شريكا راسخا للمملكة السعودية".

كما اكد الثلاثاء ان وكالة الاستخبارات الاميركية "لم تتوصل الى نتيجة حاسمة" تدين السلطات السعودية.