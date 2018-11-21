«الداخلية» تعلن تفاصيل القبض على «سفاح المنصورة»

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ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية القبض على موظف بشركة بترول، لاتهامه بالتحرش بالفتيات في نطاق كلية العوم في جامعة المنصورة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، الأربعاء، إنه عقب رصد تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب واقعة التحرش بالفتيات أمام إحدى الكليات بجامعة المنصورة.

ورصدت المتابعات الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «سفاح المنصورة» وتناولته بعض القنوات الفضائية- يظهر خلاله شاب في العقد الثالث يقوم بتتبع الفتيات والتحرش بهن.

تم تكليف الجهات المعنية بسرعة التعامل مع البلاغ لتحديد محل الواقعة وملاحقة وضبط مرتكبها، حيث تم تحديد مكان الواقعة وتبين أنها بنطاق كلية العلوم بجامعة المنصورة، كما أمكن تحديد مرتكب الواقعة «محمد ح. ع»، 33 سنة، موظف بإحدى شركات البترول، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المصورة في مقطع الفيديو، معللاً ذلك لمروره بضائقة نفسية عقب انفصاله عن زوجته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.