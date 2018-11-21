وزيرة الصحة لمرضى "فيروس سي": "أرجوكم تعالوا خدوا العلاج ومتروحش لدكتور بره"

كتب- محمد غايات:
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن سيتم إدخال طلاب المدارس من 12 إلى 18 عامًا لمبادرة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضافت زايد في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء لكشف تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف عن فيروس "سي" والأمراض غير السارية-، أن البداية ستكون بفحص طلاب المدارس الثانوية.
وتابعت أن 36 من المواطنين الذي جرى فحصهم في المرحلة الأولى فوق الوزن الطبيعي، و6% فقط لديهم سمنة مفرطة، مشيرة إلى أن السمنة في الريف أعلى من الحضر.
وأوضحت أن 5 مواطنين تخطى عمرهم 100 عام جاءوا لفحص أنفسهم في مبادرة 100 مليون صحة.
وناشدت الوزيرة المرضى الذهاب لأخذ علاجهم، قائلة:"أرجوكم تعالوا خدوا العلاج ومترحش لدكتور بره.. هنوفرلك العلاج بالمجان".
وقالت إن المبادرة حدث عير مسبوق، وسيتم إرسال رسالة نصية للمرضى لمتابعتهم وحثهم على استكمال العلاج والفحوصات.
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