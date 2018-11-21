دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Xiaomi تتوقف عن دفع تحديث برمجيات MIUI لبعض إصدارات 2016 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Xiaomi التوقف عن دفع تحديثات برمجيات MIUI لبعض إصدارات الشركة من الهواتف الذكية خلال الفترة القادمة، وقد حددت قائمة للهواتف التي سيشملها هذا القرار قريباً.

بدأت شركة Xiaomi في العام الماضي في خفض دعم تحديث البرمجيات للإصدارات التي أطلقت من الشركة في عام 2015 أو قبل ذلك، واليوم أعلنت رسمياً عن التوقف عن دفع التحديثات البرمجية الجديدة لبعض الإصدارات التي أطلقت في عام 2016.

وقد نشر التصريحات الجديدة من شاومي في MIUI China Forum Xiaomi، حيث أكدت على أن بعض إصدارات 2016 لن تحصل على تحديث برمجيات MIUI 11 القادم وقد شملت هذه الهواتف كلاً من:

Redmi Note 3 Pro

Mi 5

Mi 4

Mi 4C

Mi 4S

أيضاً من المقرر أن يكون تحديث MIUI 10.2 الإصدار الأخير من تحديث البرمجيات لهواتف Mi 5، و Redmi Note 3 Pro، بينما يأتي الإصدار الثابت من MIUI 10.1 في يناير ليكون الإصدار الأخير من تحديث البرمجيات لكلاً من هواتف Mi 4 و Mi 4S وأيضاً Mi 4C.

يذكر أن Xiaomi تعد واحدة من أفضل الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تحرص على دفع تحديثات MIUI لإصداراتها من الهواتف الذكية لفترة تصل إلى 4 إلى 5 سنوات.

المصدر

هذا الموضوع Xiaomi تتوقف عن دفع تحديث برمجيات MIUI لبعض إصدارات 2016 ظهر على التقنية بلا حدود.