دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تطبيق 3D Moderator من هواوي يقدم الواقع المعزز إلى هاتفي Mate 20 Pro و Porsche Design ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة هواوي تطبيق 3D Moderator الخاص بهاتفي Mate 20 Pro و Mate 20 RS Porsche Design، والذي يتيح بعض مزايا الواقع المعزز الرائعة.

فباستخدام التقنية المتقدمة مع نتوء هاتفي Mate 20 Pro و RS Porsche Design وشريحة Kirin 980، يمكن لتطبيق 3D Moderator إجراء مسح ضوئي لأي شيء او كائن في الواقع الحقيقي ومن ثم اللعب معه داخل عدسة الكاميرا.

يقوم التطبيق بإنشاء وضع “AI Live Model” أو “3D Live Object” باستخدام الكاميرا الامامية ذات دقة 24 ميجابكسل وجهاز عرض النقاط ومصدر الضوء ومستشعر القرب ومستشعر الإضاءة المحيطة وكاميرا IR، بالتزامن مع اثنين من شرائح Kirin 980 وحدات المعالجة العصبية. ويجب ان يتراوح طول الشيء أن الذي تريد إحضاره إلى الواقع المعزز بين 15 سم و 25 سم.

يمكنك التحقق من الفيديو ادناه لمعرفة كيفية عمل تطبيق 3D Moderator:

والمثير في تطبيق 3D Moderator هو قدرته على تحريك الشيء او الكائن الذي قمت بمسحه ضوئيًا، كما يمكنك أيضا أن تجعله يؤدي بعض الإجراءات مثل القفز ورقص الباليه والسير وخطي خطوات متقاطعة والركض وممارسة الكونغ فو.

يعتبر تطبيق 3D Moderator حصري على كل من Mate 20 Pro و Mate 20 RS Porsche Design، وهو متاح عبر متجر Huawei App على هذه الأجهزة.

المصدر

هذا الموضوع تطبيق 3D Moderator من هواوي يقدم الواقع المعزز إلى هاتفي Mate 20 Pro و Porsche Design ظهر على التقنية بلا حدود.