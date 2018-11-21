شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى يغادر منطقة الجوف متوجها للحدود الشمالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء منطقة الجوف، متوجهاً إلى منطقة الحدود الشمالية.
وكان فى وداع الملك بمطار الجوف، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية فى منطقة الجوف، وعدد من أهالى وأعيان المنطقة.
شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى يغادر منطقة الجوف متوجها للحدود الشمالية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .