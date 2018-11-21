شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى يغادر منطقة الجوف متوجها للحدود الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء منطقة الجوف، متوجهاً إلى منطقة الحدود الشمالية.

وكان فى وداع الملك بمطار الجوف، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية فى منطقة الجوف، وعدد من أهالى وأعيان المنطقة.