شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى: محادثات السلام اليمنية مطلع ديسمبر فى السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس، اليوم الأربعاء فى واشنطن أن محادثات السلام بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين ستُعقد "مطلع ديسمبر" فى السويد. وأضاف ماتيس لصحفيين فى البنتاجون أن السعودية والإمارات "تدعمان تماماً" هذه المفاوضات.

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