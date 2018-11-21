تركيا ترغب الإستثمار في مجالات الزراعة والذهب والنفط بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - أسعار الذهب

السوداو اليوم :

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، عمق العلاقات السودانية التركية، وقال إنها علاقات استراتيجية تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وإلتقى البشير، ببيت الضيافة بالخرطوم اليوم الأربعاء، نائب الرئيس التركي فؤاد اوقطاي، الذي يزور البلاد هذه الأيام.

وقال وزير الدولة بوزارة المالية مسلم احمد الامير في تصريحات صحفية، إن اللقاء ناقش نتائج المباحثات المشتركة بين السودان وتركيا، وأوضح أن الجانب التركي أبدى استعداده للدخول في استثمارات زراعية بالسودان وبناء شراكات في مجالات المعادن خاصة الذهب والاستثمار في مجال البترول.

وأعلن الأمير، التصديق لبنك تركي بفتح فرع له في السودان مما يسهم في تسهيل الاجراءات البنكية والتحويلات المصرفية بين البلدين .

وأكد توفر الارادة السياسية لقيادتي البلدين للمضي قدماً نحو تعزيز التعاون وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.