زيادة كبيرة أسعار السيخ والأسمنت ببحري والسجانة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تشهد أسعار الأسمنت والسيخ بسوقي بحري والسجانة زيادة طفيفة، وقال بعض تجار مواد البناء إن زيادة الأسعار سببها أزمة الجاز واحتكار الأسمنت، لافتين لركود السوق وضعف الطلب بسبب إشكالية السيولة.

وقال تاجر بسوق بحري المزاد محمد علي لـ(السوداني) إن هنالك زيادة في أسعار الأسمنت بسبب مشكلة الجاز، مبيناً أن سعر الطن قفز إلى (5,600) جنيه بدلاً عن (5,200) جنيه لأسمنت عطبرة وبربر، مضيفاً : أن هنالك احتكاراً بنسبة (90%) من قبل بعض الموردين مما انعكس على زيادة الأسمنت، مبيناً أن سعر أسمنت التكامل (5,400) جنيه بدلاًعن (5,100) جنيه، فيما قفز سعر أسمنت الشمال(5,400)جنيه بدلاعن (5,100) جنيه. وأشار إلى أن الركود يحدث في آخر السنة خاصة ركود السوق.

وأضاف تاجر بسوق السجانة فضل حجب اسمه أن حالياً السوق يشهد ضعف حركة البيع وركود غير مسبوق، مبيناً أن سعر أسمنت عطبرة (5) آلاف جنيه، وأوضح أن الزيادات تحدث أولاً بالمصانع بسبب ضعف الرقابة على المصانع ويتحمل التكاليف التاجر. وأشار إلى زيادة أسعار حديد السيخ بسبب ارتفاع الدولار حيث قفز سعر الطن إلى (45) ألف جنيه بدلاً عن (41) ألف جنيه، مبينا ان سعر حديد أبانوب (42) ألف جنيه .

ولفت المدير العام لمصنع حديد الأسعد جورج عزت عن توقفهم عن البيع بالأسواق بالنسبة لحديد الأسعد بسبب ارتفاع الدولار وانعكس على الأسعار، مضيفاً أنهم سوف يبدؤون طرح السلعة بالأسواق مطلع الشهر المقبل، مبيناً أن سعر الطن (45) ألف جنيه، وأوضح أن الأسعار بالأسواق متذبذبة وغير محددة.

وقال رئيس شعبة حديد التسليح عاطف عبدالقادرلـ(السوداني) أمس، إن ارتفاع أسعار السيخ بسبب ارتفاع الدولار نتيجة لاستيراد الخام على عكس سلعة الأسمنت المحلي إنتاجه وزيادة السعر تصل إلى (50%) ، وأشار إلى أن الطلب وحركة السوق على الحديد ضعيفة، وأوضح أن وجود بضاعة بسعر دولار قديم سوف يضطر التاجر لبيعه بالسعر الجديد نسبة لزيادة مصروفاته خوفاً من تأكل رأس المال وقد يدخل في إشكاليات بسبب الديون، مشيراً إلى أن المصانع قد تضطر لعدم طرح السلعة إلى حين استقرار سعر الصرف.