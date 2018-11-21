اليمن يتهم سفينة "سافيز" الإيرانية بقتل وإصابة 100 صياد

القاهرة — سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، قال فتحي المعلم، مدير خفر السواحل في مديرية الخوخة، في محافظة الحديدة غربي اليمن، إن "ضحايا السفينة الإيرانية سافيز بلغ 40 شهيداً و60 جريحاً في صفوف الصيادين من الساحل الغربي، منذ مطلع أغسطس/ آب الماضي".

خطر على حياة الصيادين



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وأكد المعلم، خلال وقفة احتجاجية نظمها صيادون وجمعيات سمكية في الخوخة جنوب الحديدة، اليوم الأربعاء، للمطالبة بوقف تهديدات السفينة سافيز، أن "السفينة تشكل خطراً على حياة الصيادين وأمن واستقرار البلاد".

وأشار إلى "أن هناك أضراراً متفاوتة في عدد من القوارب والزوارق البحرية، بسبب اعتداءات السفينة الإيرانية".

ووفقاً لـ"سبأ"، ناشد صيادو الخوخة في بيان "الحكومة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، بتحمل مسؤولياتهم والعمل على إبعاد السفينة الإيرانية عن المياه الإقليمية اليمنية ومياه البحر الأحمر، ووقف ممارساتها الاستفزازية بحق الصيادين، وتهديدها الأمني الصارخ والسافر للنشاط السمكي".

تهديدات

من جانبه، أشار مستشار وزارة الثروة السمكية اليمنية، علي راجح، إلى "رفع تقرير متكامل إلى وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، تمهيداً لمناقشته مع قيادة الحكومة، ممثلة برئيسها، الدكتور معين عبد الملك، لإيجاد الحلول اللازمة بإيقاف تهديدات السفينة سافيز".

وفي السياق، دعا مدير عام مديرية الخوخة في الحديدة، محمد يحيى، "الحكومة والتحالف العربي والمجتمع الدولي إلى حماية الصيادين، ووقف التدخلات الإيرانية السافرة في المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر، وتهديد حركة الملاحة الدولية".

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