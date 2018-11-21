لأغراض أمنية واستخباراتية... المغرب يطلق قمرا صناعيا ثانيا (فيديو)

وهذا القمر مُخصص لمراقبة تراب المملكة المغربية، بعدما تم إطلاق القمر الصناعي الأول "محمد السادس أ" في شهر نوفمبر الماضي، بهدف تعزيز القدرات الأمنية والاستخباراتية، بحسب موقع "هسبريس".

وتقول السلطات المغربية إن القمر الجديد سيُستعمل في مراقبة حدود وشواطئ المملكة، إضافة إلى الوقاية من الكوارث الطبيعية ومعالجة تبعات هذه الكوارث.

كما يتميز بقدرته على خدمة أهداف مدنية وأمنية، ومن المتوقع أن يتم استعماله لأغراض المسح الخرائطي، والرصد الزراعي، ورصد التغيرات في البيئة والتصحر.

وحسب شركة "إريان سبايس" الرائدة في الفضاء، ستتم عملية قيادة القمر الصناعي من المغرب، وسيكون بإمكانه التقاط صور تصل جودتها إلى 70 سم.

ويزن القمر الصناعي 1110 كغ، وسيكون قادرا على إدارة موارد الغابات ومراقبتها والتحكم في الحرائق، والتنقيب عن المياه الجوفية والتوسع الحضري، وسيمكن أيضا من تطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية.

وكان المغرب قد أطلق قبل سنة، القمر الصناعي المغربي الأول للمراقبة "محمد السادس (أ)"، المعروف باسم MN35-13 إلى الفضاء، انطلاقا من قاعدة كورو التابعة لمنطقة جويانا الفرنسية.

وجاء إطلاق القمر الصناعي الأول، بهدف تعزيز القدرات العسكرية والأمنية والاستخباراتية والاستطلاعية للمملكة.