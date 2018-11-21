سقوط طائرة شراعية وإصابة أحد المتنزهين في #بريدة

صحيفة الخليج الالكترونية

سقطت طائرة شراعية في منطقة بريدة بالقصيم، اليوم الأربعاء؛ مما تسبب في إصابة أحد المتنزهين.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم، محمد بن عبدالله الجعيثن، إنه ورد بلاغ من مواطن عند الساعة 16:15 من مساء يوم الأربعاء الموافق 3/13 إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم على الرقم الموحد 997 يفيد بوجود حادث سقوط طائرة شراعية على أحد المتنزهين بالقرب من وادي الرمة ببريدة.

وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية متخصصة (عناية) للموقع وعند مباشرة الحادث تم تقديم الخدمة الإسعافية المتقدمة.

وأسفر الحادث عن إصابة واحدة متوسطة الخطورة عبارة عن كسر مفتوح ‏بالساق، وتم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقل الحالة إلى مستشفى بريدة المركزي لاستكمال العلاج اللازم.