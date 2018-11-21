شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسة الروسية» تكشف عن لقاء منتظر بين «ولي العهد» و«بوتين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي للكرملین ديمیتري بیسكوف، الیوم الأربعاء، أن الرئیس الروسي فلاديمیر بوتین سیلتقي بولي العھد الأمیر محمد بن سلمان على ھامش قمة مجموعة الـ 20 في الأرجنتین.

وقال بیسكوف للصحفیین إن الكرملین يراقب عن كثب تحركات أسعار النفط، فیما لم يعلّق على ما إذا كانت موسكو ستتخذ أي إجراء للتأثیر على الأسعار.

وستنعقد قمة مجموعة الـ 20، يوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر الحالي، بمشاركة ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان، ضمن جولته الخارجیة التي ستبدأ من العاصمة الأرجنتینیة بیونس آيرس.