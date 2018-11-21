شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في المملكة.. زراعة بطانة قرنية للعين بتقنية «PDEK» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في زراعة بطانة قرنية لمواطن مريض، يعاني من ضعف شديد في البصر، وذلك بتقنية (PDEK)، وتطبق هذه التقنية لأول مرة في المملكة، وتعدّ من أحدث التقنيات لعمليات زراعة بطانة القرنية في العالم.

وتتميز تقنية (Pre Descemet’s Endothelial keratoplasty) في مجال طب العيون بسرعة استعادة وضوح الرؤية للمريض، وإمكانية استخدام بطانة القرنية من متبرعين لأعمار أقل من ٥٠ سنة مقارنة بـالتقنيات الأخرى، ويستفيد من هذه التقنية المرضى المصابون بضعف وظائف بطانة القرنية.

يُذكر أن زراعات القرنية بمختلف أنواعها بدأت في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون منذ تأسيسه عام ١٩٨٣م، وبلغ إجمالي الزراعات (20694). فيما بلغ زراعات بطانة القرنية بكل تقنياتها (1010) عمليات.