شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ سبعيني مصاب بكسور إثر تعرضه لحادث مروري في العلا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أجرى فريق طبي جراحي بمستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا جراحة ناجحة لمريض يبلغ من العمر 70 عاماً؛ جراء تعرضه لحادث مروري أدى إلى إصابته بكسر في الركبة اليسرى والساق ممتد إلى المفصل من الجهة الخارجية، وإصابته بارتجاج في المخ، إلى جانب إصابته بمشاكل صحية مرتبطة بالشيخوخة كتضخم بعضلة بالقلب واحتقان وارتشاح في الرئة.

واستغرق إجراء العملية 3 ساعات تم من خلالها تثبيت الكسور بالشرائح والمسامير الطبية، وحالة المريض مستقرة بعد أن غادر غرفة العمليات إلى العناية المركزة؛ للاطمئنان على صحته؛ ومن ثم سيتم السماح له بمغادرة المستشفى مع ذويه بعد التأكد من حالته الصحية.

من جانبه، قدّم مدير القطاع الصحي بمحافظة العلا مطلق بن فارس الفقير شكره وتقديره لأعضاء الفريق الطبي والفني على نجاح العملية، وتمكّنهم من إنقاذ المريض.